Avrupa defterini kapatan ve tamamen Süper Lig'e odaklanan Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar son iki transfer döneminde olduğu gibi kadrosunu yine dünyaca ünlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor.

Takvim'in haberine göre özellikle sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens'in yerine çok kaliteli bir 10 numara arayan yönetim Marco Reus'la ilgileniyor.

MARCO REUS HEDEFİ

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde, Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle 12 yıldır formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti.

BU SEZON 9 GOLE KATKISI VAR

İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi.

Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

LUDOVIC BLAS HAREKATI

Öte yandan Mertens'in yerine yapılacak hamle için listesini genişleten Galatasaray, Rennes'de forma giyen Ludovic Blas'ı da gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Rennes kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi.

7 GOLE KATKISI VAR

26 yaşındaki Ludovic Blas, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol 1 asist kaydetti.