23 Kasım 2025 Pazar
  • Galatasaray'da 100. maçına çıkan Icardi'ye özel plaket
Spor

Galatasaray'da 100. maçına çıkan Icardi'ye özel plaket

Trabzonspor maçıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıkan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye, Gençlerbirliği maçı öncesi plaket takdimi yapıldı.

IHA22 Kasım 2025 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye plaket verildi. Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Icardi'ye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında plaket ve üzerinde 100 yazılı sarı-kırmızılı forma takdim etti. Bu sırada stat hoparlörlerinden şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken, taraftarlar da Icardi'ye alkışlayarak destek verdi.

