Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz için tören düzenlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında yapılan organizasyonda, ligin 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor müsabakasıyla sarı-kırmızılılarda 200. resmi maçına çıkan Barış Alper'e plaket takdim etti. Başkan Özbek ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya, üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.
