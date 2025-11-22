İSTANBUL 22°C / 13°C
23 Kasım 2025 Pazar
  • Galatasaray'da 2 sakatlık! Lemina oyuna devam edemediler!
Spor

Galatasaray'da 2 sakatlık! Lemina oyuna devam edemediler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Mario Lemina, 40.dakikasında ise Singo, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

İLK OLARAK LEMINA OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mario Lemina, karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Lemina yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara alındı ve yerine Yusuf Demir oyuna girdi.

Son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklardan sebebiyle maça eksik kadroyla başlamak zorunda kalan sarı kırmızılı ekipte, Mario Lemina'nın sağlık durumu ise merak ediliyor.

SONRASINDA SINGO

Galatasaray'da Lemina'nın ardından Wilfred Singo, maçın 40. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Galatasaray'da sakatlığı olan futbolcular;

Osimhen

Lemina

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

Berkan Kutlu

Jakobs

Singo

(Fotoğraflar: beIN Sports)

