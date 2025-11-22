Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
İLK OLARAK LEMINA OYUNDAN ÇIKTI
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mario Lemina, karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Lemina yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara alındı ve yerine Yusuf Demir oyuna girdi.
Son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklardan sebebiyle maça eksik kadroyla başlamak zorunda kalan sarı kırmızılı ekipte, Mario Lemina'nın sağlık durumu ise merak ediliyor.SONRASINDA SINGO
Galatasaray'da Lemina'nın ardından Wilfred Singo, maçın 40. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Galatasaray'da sakatlığı olan futbolcular;
Osimhen
Lemina
Yunus Akgün
Kaan Ayhan
Berkan Kutlu
Jakobs
Singo
(Fotoğraflar: beIN Sports)