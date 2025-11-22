Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

İLK OLARAK LEMINA OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mario Lemina, karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Lemina yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara alındı ve yerine Yusuf Demir oyuna girdi.

Son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklardan sebebiyle maça eksik kadroyla başlamak zorunda kalan sarı kırmızılı ekipte, Mario Lemina'nın sağlık durumu ise merak ediliyor.

Galatasaray'da Lemina'nın ardından Wilfred Singo, maçın 40. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Galatasaray'da sakatlığı olan futbolcular;

Osimhen

Lemina

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

Berkan Kutlu

Jakobs

Singo

