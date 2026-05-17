İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da 2 zorunlu değişiklik! Oyuna devam edemediler...
Spor

Galatasaray'da 2 zorunlu değişiklik! Oyuna devam edemediler...

Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşmasında iki zorunlu değişiklik yaşandı. Günay Güvenç sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemezken, Renato Nhaga da başına aldığı darbe sonrası yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 21:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da 2 zorunlu değişiklik! Oyuna devam edemediler...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı kırmızılı ekipte maça 11'de başlayan iki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların ardından oyundan alındı.

GÜNAY GÜVENÇ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Günay Güvenç, sakatlığı sebebiyle maçın ikinci yarısında forma giyemedi. Batuhan Şen, Günay Güvenç'in yerine oyuna dahil oldu.

RENATO NHAGA'DAN KÖTÜ HABER

Öte yandan Galatasaray'a bir başka kötü haber de Renato Nhaga'dan geldi. Yine mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu, başına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre kendisini deneyen Nhaga, sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Renato Nhaga'nın yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.