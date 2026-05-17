Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı kırmızılı ekipte maça 11'de başlayan iki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların ardından oyundan alındı.

GÜNAY GÜVENÇ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Günay Güvenç, sakatlığı sebebiyle maçın ikinci yarısında forma giyemedi. Batuhan Şen, Günay Güvenç'in yerine oyuna dahil oldu.

RENATO NHAGA'DAN KÖTÜ HABER

Öte yandan Galatasaray'a bir başka kötü haber de Renato Nhaga'dan geldi. Yine mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu, başına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre kendisini deneyen Nhaga, sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Renato Nhaga'nın yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.