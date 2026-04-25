  • Galatasaray'da 2026-2027 dönemine ilişkin gelir ve gider dağılımı açıklandı
Galatasaray'da 2026-2027 dönemine ilişkin gelir ve gider dağılımı açıklandı

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, yeni dönemde hedeflenen bütçelerle ilgili sunum yaptı. Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon lira ise gider beklediklerini açıkladı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında gerçekleştirilen ve yeni dönemde hedeflenen bütçelerle ilgili sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 1 milyar 977 milyon lira olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon lira; 3,5 milyar lira olarak öngörülen giderin 5,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Hatipoğlu, 1,5 milyar lira olarak bütçelenen gelir-gider farkının 1,9 milyar lira olduğunu vurguladı.

İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider ile 361 milyon liralık kar hedeflendiğini bildirdi.

Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörüldüğünü kaydetti.

FLORYA'DAN İLK FON GELİRİ BÜTÇEDE

Galatasaray Kulübü, Florya'dan elde edilecek gelirde ilk fon getirisini 2026-2027 döneminde elde edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ni hasılat paylaşımı modeliyle konut yapımı için devreden sarı-kırmızılı kulüp, bu projeden gelecek parayı bir hesapta bloke tutarak getirisini amatör branşlara ve tesislere harcayacak.

Yakında inşaat çalışmaları başlayacak Florya'dan hedeflenen gelir ilk kez bütçede yer aldı. Kulüp, 2026-2027 bütçesinde Florya gelirinin getirisinden 92 milyon lira kazanmayı amaçlıyor.

