23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7272
  • 6,3128
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da 227 milyon TL'lik yedek kulübesi!

Teknik ekibin BTCTürk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde büyük rotasyona girmesinin ardından Cim Bom'un kulübesindeki yıldızlar göz kamaştırdı. Falcao ve Lemina gibi isimlerin yedek başladığı kulübenin değerli 35 milyon euroyu (227 milyon TL) aştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Kırmızılılar, 13 Eylül’de ligde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşırken, 18 Eylül’de ise Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavında Belçika ekibi Club Brugge’a konuk oldu. Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe’yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom’da, Mario Lemina ve Radamel Falcao gibi yıldızlar, dün yedek soyundu.

En pahalısı...

Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun piyasa değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton’dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.

(Fanatik)

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Doğa yürüyüşünde acı olay

Doğa yürüyüşünde acı olay

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Geliri olmayana devletten 817 lira

Geliri olmayana devletten 817 lira

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA