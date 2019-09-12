Galatasaray'da 3 futbolcu tek idmanla maça çıkacak

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray'ın yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya 3 yıldız futbolcusu sadece tek antrenman ile çıkacak.

Milli Takım kamplarından yeni dönen Muslera, Feghouli ve Nzonzi, Galatasaray takımının bu akşam gerçekleştireceği çalışmaya katılacak. 3 futbolcu da Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kırmızılı takımla tek taktik idmanı yaparak kritik maçta görev alacak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımla yalnızca tek bir idmana katılmış olsalar da, 3 oyuncusuna da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.