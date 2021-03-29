Galatasaray'da 3 imza daha

29 Mart 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:17

Galatasaray'da seçimli genel kurul öncesi yönetimden Arda Turan'a jest.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yönetim tecrübeli futbolcu 4 maçta daha ilk 11'de oynamasa bile tecrübeli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalayacak. Stoperler Marcao ve Luyindama ile de üçer yıllık mukaveleye imza atılacak.

FATİH TERİM İSTEDİ

Galatasaray yönetimi Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini dikkate almayacak. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Muslera'dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık kontrat yapılacak.

Arda Turan bu sezon ligde görev aldığı 24 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.

MARCAO VE LUYINDAMA'YA İYİLEŞTİRME

Marca ile Luyindama'nın sözleşmeleri uzatılırken ikilin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getireleceği öğrenildi.

Hem Marcao hem de Luyindama'nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon euro bandında olması bekleniyor.