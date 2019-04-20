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Galatasaray'da 3 isme yol göründü

Galatasaray sezon sonu transfer stratejisini yine Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere göre belirleyecek. Belhanda, Feghouli ve Diagne için cazip rakamlar gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Yaz transfer döneminde Gomis'i 6 milyon euroya Al-Hilal'e, Rodrigues'i de Al-İttihad'a 9 milyon euroya satan Galatasaray'ın gözü kulağı yine Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerde. FFP gereği transferde 'sattığın kadar al' sınırlamasına takılan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan gelen para ile Emre Akbaba ve Diagne takviyelerinin bütçesini oluşturmuştu. Sezon sonu transfer stratejisi yine Arabistan'dan gelecek tekliflere göre belirlenecek.
 
BELHANDA: TALİPLERİ VAR
 
Devre arasında Al-İttihad'a transferi direkten dönen Belhanda'nın ayrılma şartı yıllık 6 milyon Euro'luk teklif gelmesi... Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila, Belhanda'nın menajerliğini aldı. Körfez ülkerinden talibi olan Faslı 10 numara, 10 milyon euro üzerinde teklif getirirse satılacak.
 
DİAGNE: ETİKETİ GOLLER
 
Geçen sezon 29 golle kral olan Gomis, yıllık 8 milyon euroya Al-Hilal'e gitti. Galatasaray'daki performansı tatmin etmese de 26 golle krallıkta rakipsiz olan Diagne de Gomis gibi Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. İstatistiklere önem veren Körfez ülkeleri için Diagne'nin 2.3 milyon euroluk yıllık ücreti sorun değil.
 
FEGHOULİ: OPSİYONU MEVCUT
 
Müslüman olan Feghouli, Galatasaray'a imza atarken 2018-19 sezon sonu için sözleşmesine Körfez ülkelerinde geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonu koydurdu. Formunun zirvesinde olan Cezayirli yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
(Sabah)

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