Galatasaray'da 3 oyuncunun kaderi bugün belli olacak

Galatasaray'da Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı'nın kaderi bugün (cuma) belli olacak.

EYÜP AYDIN'IN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın'ın sözleşmesinin uzatılması için genç oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattıktan sonra Samsunspor'a kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Galatasaray ve Samsunspor arasında kiralık transfer için anlaşma sağladı.

Eyüp Aydın transferinin pürüz çıkmaması halinda bugün (cuma) resmen açıklanması bekleniyor.

AHMED KUTUCU VE METEHAN

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği bugün netlik kazanacak.

Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ise bir süredir Metehan Baltacı'yı istiyor. Metehan'ın durumunun da transferi son günü olan bugün (cuma) belli olması bekleniyor.