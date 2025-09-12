İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3719
  • EURO
    48,5656
  • ALTIN
    4859.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da 3 oyuncunun kaderi bugün belli olacak
Spor

Galatasaray'da 3 oyuncunun kaderi bugün belli olacak

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir takımdan ayrılacağına dair iddialarla gündeme gelen Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı'nın son durumu bugün netlik kazanacak.

Haber Merkezi12 Eylül 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da 3 oyuncunun kaderi bugün belli olacak
ABONE OL

Galatasaray'da Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı'nın kaderi bugün (cuma) belli olacak.

EYÜP AYDIN'IN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın'ın sözleşmesinin uzatılması için genç oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattıktan sonra Samsunspor'a kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Galatasaray ve Samsunspor arasında kiralık transfer için anlaşma sağladı.

Eyüp Aydın transferinin pürüz çıkmaması halinda bugün (cuma) resmen açıklanması bekleniyor.

AHMED KUTUCU VE METEHAN

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği bugün netlik kazanacak.

Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ise bir süredir Metehan Baltacı'yı istiyor. Metehan'ın durumunun da transferi son günü olan bugün (cuma) belli olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.