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Galatasaray'da 3 yıldız yuvaya dönüyor

TEKNİK Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor.

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STAR

TEKNİK Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor. Tecrübeli teknik adam öncelikle sözleşmesi dondurulan Linnes’i yeniden kadroya dahil edecek. Terim, Linnes’in ardından geçen sezon takımda yer alan ancak yolların ayrıldığı Monacolu Onyekuru ve Stoke Cityli Ndiaye’yi de takımda görmek istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuyu kiralamak için kulüpleriyle temasa geçti

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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