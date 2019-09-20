Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor.

Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti. Galatasaray'da sezon sonunda ayrılan 7 ismi ardından ara transfer dönemi ve sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.

İşte detaylar...

MARTIN LINNES KİRALANACAK

Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede adına yer vermediği ve kadro dışı bıraktığı Martin Linnes'i ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Arjantin'den talipleri olduğu iddia edilen Norveçli futbolcunun da kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Linnes'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor.