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  • Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılabilir! İşte listedeki isimler...
Spor

Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılabilir! İşte listedeki isimler...

Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolcular için ayrılık iddiaları gündeme geldi. İşte o isimler...

TRT Spor14 Haziran 2025 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılabilir! İşte listedeki isimler...
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Belirlenen bölgelere yapılacak takviyeler için girişimler sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Frankowski, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu yaz transfer döneminde devreye girecek Polonyalı futbolcuya teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.

Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Jelert için de kiralama formülü devrede. Danimarkalı genç futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma geçici transferi gerçekleşebilir.

Yine devre arasında arasında kadroya katılan Cuesta ile de yollar ayrılabilir. Kolombiyalı futbolcu için ilk planlanan bonservisiyle gönderilmesi. Bu seçenek gerçekleşmezse, yönetimin kiralama fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Geride kalan sezonda istediği süreyi bulamayan Kerem Demirbay'ın da ayrılığı gündemde.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi. Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. Yusuf'a, İspanya'dan 2 ekibin ilgisi olduğu belirtildi.

Galatasaray'da aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isimse Morata. Kiralık sözleşmesi en az 6 ay daha devam eden İspanyol futbolcu, ülkesi ve İtalya'daki seçenekleri değerlendirmek istiyor.

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