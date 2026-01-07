Galatasaray'da orta saha takviyesi için transfer listesi genişliyor.

Sarı kırmızılılarda 6 numara için yeni bir isim gündeme geldi. Yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.

Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon avro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.

2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Sarr, bu sezon Tottenham'da 22 maçta bin 258 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.