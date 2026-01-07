İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,056
  • EURO
    50,3484
  • ALTIN
    6153.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da 6 numara arayışı! Transferde hedef Pape Matar Sarr
Spor

Galatasaray'da 6 numara arayışı! Transferde hedef Pape Matar Sarr

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. İngiliz ekibinin bu transferden beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu öğrenildi.

TRT Spor7 Ocak 2026 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Galatasaray'da 6 numara arayışı! Transferde hedef Pape Matar Sarr
ABONE OL

Galatasaray'da orta saha takviyesi için transfer listesi genişliyor.

Sarı kırmızılılarda 6 numara için yeni bir isim gündeme geldi. Yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.

Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon avro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.

2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Sarr, bu sezon Tottenham'da 22 maçta bin 258 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.