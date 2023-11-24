Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için zam yolda

Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edilecek.

YÜZDE 50-60 ZAM BEKLENİYOR

Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.

YÜKSEK TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.