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Spor

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için zam yolda

Performans ile Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı için zam yolda. Sarı kırmızılı yönetim Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle başarılı savunmacının maaşında %50 -60 oranında artış yapmayı planlıyor.

24 Kasım 2023 Cuma 13:35 - Güncelleme:
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için zam yolda
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Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edilecek.

YÜZDE 50-60 ZAM BEKLENİYOR

Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.

YÜKSEK TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.

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