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Spor

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı seferberliği

Victor Nelsson'un da sakatlanmasının ardından Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın sahalara geri dönmesi için yoğun bir seferberlik başlattı.

Fanatik12 Şubat 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı seferberliği
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakçı için yoğun bir seferberlik var. Sarı-Kırmızılı ekibin sağlık heyeti, başarılı stoperi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Cim Bom'un 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı. Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk, sakatlığı bulunan milli stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" cevabını vermişti.

Galatasaray sağlık ekibinin, A Milli stoperi bu mücadeleye yetiştirmek için seferber olduğu kaydedildi.

NELSSON DA SAKATLANDI

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile oynarken Sarı-Kırmızılılar'da savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlığından dolayı oyuna devam edememişti.

Sağlık ekibinin sahada müdahalesinden sonra bir süre kendini deneyen Nelsson daha sonra oyundan çıkıp, direkt soyunma odasına gitmişti. Başarılı oyuncunun detaylı kontrollerinin ardından durumunun bugün belli olacağı bildirildi.

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