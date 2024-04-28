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Spor

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın yeniden yönetimine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fanatik28 Nisan 2024 Pazar 10:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi!
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Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, yeniden aday oldu. Bu gelişmenin ardından Özbek, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlendirmeyi planlıyor.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN ADAY

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapıldı. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Dursun Özbek mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden Başkan adayı olacağını duyurdu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK SÜRPRİZİ

Seçim dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün Adana Demirspor deplasmanında eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Otelde takımı yalnız bırakmayan, tribünde de yöneticilerle birlikte yer alan Albayrak'ın, Dursun Özbek'in yeni yönetimine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Özbek, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlendirmeyi planlıyor.

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