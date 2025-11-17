İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3296
  • EURO
    49,116
  • ALTIN
    5557.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı! Okan Buruk'un muhtemel planı hazır
Spor

Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı! Okan Buruk'un muhtemel planı hazır

Galatasaray'ı Afrika Kupası'nda zorlu bir süreç bekliyor. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada sarı kırmızlı ekipten 4 oyuncunun forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor17 Kasım 2025 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı! Okan Buruk'un muhtemel planı hazır
ABONE OL

Galatasaray'ı Afrika Uluslar Kupası'nda zor bir süreç bekliyor. Sarı kırmızılı ekipten 4 yıldız futbolcunun, 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada forma giymesi bekleniyor.

Victor Osimhen'li Nijerya ile Wilfried Singo'lu Fildişi Sahili organizasyonun favorileri arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs da Afrika'nın dev organizasyonu için hazır olacak.

21 Aralık'ta başlayacak şampiyonada grup süreci 1 Ocak'ta sona erecek. 4 futbolcu böylece ligdeki Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın kadrosunda yer almayacak.

Oyuncuların takımlarıyla üst turlara çıkmaları halinde kritik maçları kaçırma süreci devam edecek. Turnuva bitene kadar Galatasaray'ın, Trabzonspor ile Süper Kupa yarı final maçının yanı sıra ligde Gaziantep FK karşılaşması bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa yarı finalinde bordo mavili ekibi geçerse 10 Ocak'ta da final maçına çıkacak.

BURUK NE YAPACAK?

Kadro derinliğinde sıkıntı yaşayacak olan Okan Buruk'un muhtemel planı ise hazır. Tecrübeli teknik adam, Singo'nun yerine sağ bekte Sallai'yi, Lemina'nın yerine ise Sara'yı tercih etmeyi düşünüyor.

Sol bekte Jakobs'un yerine Eren Elmalı'nın cezası nedeniyle Berkan Kutlu'nun görev alması bekleniyor. Osimhen'in eksikliğinde ise ileri uçta Mauro Icardi görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.