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Dün Leipzig’le hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray’da Fatih Terim’in bu sezon kadroda düşünmediği futbolcular yavaş yavaş şekilleniyor. 3 dakikalık kabus yaşayan genç kaleci İsmail Çipe’nin yine bekleneni verememesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adamın 24 yaşındaki eldivenle yollarını ayırması bekleniyor.

İSMAİL ÇİPE'DEN SONRA AHMET ÇALIK

Hazırlık maçı da olsa kenarda bir hayli hırslı görünen Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğratan ikinci ismin Ahmet Çalık olduğu belirtildi. Defansta sık sık hata yapan Çalık sergilediği performansla sınıfta kalırken, oyuncunun bir başka kulübe kiralık olarak gönderileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SELÇUK VE DONK YEDEK KULÜBESİNDE OTURURLAR

Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasının ardından kadroda alternatif olarak düşünülen Selçuk İnan ile Donk’un Galatasaray’ın orta sahasını kaldırabilecek yeterlilikleri kalmadığı anlaşıldı. Malatyaspor’la bağlarını kopardıktan sonra sarı kırmızılı kulübe imza atan Adem Büyük’ün henüz uyum problemi yaşadığı görülürken, gelecek vaat eden Yunus Akgün’ün ise beğenilmediği ifade edildi.

KOSTAS ÇOK ÇALIŞMALI

Yunan forvet Kostas Mitroglou konusunda kararsız kalan Fatih Terim’in 31 yaşındaki oyuncuya biraz daha şans vermesi beklenirken, Ömer Bayram’ın fizik olarak hala kendisini toplayamaması sadece teknik heyetin değil taraftarların da dikkatini çekti.