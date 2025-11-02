İSTANBUL 21°C / 12°C
2 Kasım 2025 Pazar
Spor

Galatasaray'da Ajax mesaisi başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 18:35
Galatasaray'da Ajax mesaisi başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışması ve koşuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Ajax müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

