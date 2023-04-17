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Spor

Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 23 kişilik Alanya kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi."

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, yarın Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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