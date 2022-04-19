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Spor

Galatasaray'da Altay maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA19 Nisan 2022 Salı 20:38 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 20:38
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas, istasyon ve şut çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Mustafa Muhammed takımla birlikte, Sofiane Feghouli ise kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaraylı futbolcular yarın izin yapacak.

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