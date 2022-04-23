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Spor

Galatasaray'da Altay maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak Galatasaray'da, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli forma giyemeyecek.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.

Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

FEGHOULİ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Altay maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

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