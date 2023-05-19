Galatasaray'da ana hedef Mert Müldür

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncuda 8+3 kararı sonrası Galatasaray harekete geçti. Sarı kırmızılı takımda Victor Nelsson ve Sacha Boey'in satılma olasılığı yüksek görülürken, savunmaya alternatif aranmaya da başlandı.

GALATASARAY'DA GÜNDEM MERT MÜLDÜR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 8+3 kuralının devam edeceği açıklanır açıklanmaz yerli oyuncu havuzuna tekrar bakıldı ve özellikle Mert Müldür ismi ön plana çıktı.

HEM NELSSON HEM DE BOEY'NİN ALTERNATİFİ

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen futbolcu için sezon başında teklif yapan Galatasaray, Mert için şartlarını bir kez daha zorlayacak. Sağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sağ bekte de görev yapabilen milli futbolcu, hem Nelsson hem de Boey'nin alternatifi konumunda.

TEKLİF 5 MİLYON EURONUN ALTINDA OLACAK

Mert Müldür'ün kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı ve Sassuolo'nun 5 milyon euronun altından bir teklife ikna edilebileceği düşünülüyor.