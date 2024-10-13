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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

13 Ekim 2024 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının kuvvet çalışması ve koşuyla tamamlandığı belirtildi.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanında ise iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üçe üç oyun oynandığı, antrenmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Victor Osimhen'in da özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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