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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Antalyaspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Ekim 2024 Cuma 01:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve hücum organizasyonu çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

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