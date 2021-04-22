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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenmanla başladı.

DHA22 Nisan 2021 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:45
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Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi bugün Antalya Belek'e giden Galatasaray, kamp yaptığı otele ait tesislerde ilk idmanını gerçekleştirdi. Dün akşam Trabzonspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.

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