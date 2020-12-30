Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

DHA 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:33

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde beşe beş turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.