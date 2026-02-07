Ara transferin hareketli takımlarından biri de Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 5 ismi kadrosuna katarken, 4 isimle ise vedalaştı.

4 AYRILIK YAŞANDI

Bu sezona da iddialı bir giriş yapan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirecek hamlelere imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte kadrosunda düşünmediği isimler ile de yollarını ayırdı.

İşte vedalaşılan isimler:

Berkan Kutlu (Tümosan Konyaspor), Eyüp Aydın (Kiralık - Kasımpaşa), Yusuf Demir (Rapid Wien) Kazımcan Karataş (Kiralık - Rams Başakşehir)

5 TAKVİYE YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, ihtiyacı olan bölgelere 5 transfer yaptı. Bu süreçte orta sahaya ise herhangi bir takviye yapmayan sarı-kırmızılı yönetim eleştirilerin hedefi oldu.

İşte gelen isimler:

Noa Lang (Kiralık - Napoli), Yaser Asprilla (Kiralık - Girona), Renato Nhaga (Casa Pia), Can Armando Güner (Mönchengladbach), Sacha Boey (Kiralık - Bayern Münih)