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Spor

Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi! Uzun bir aradan sonra...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Arda Turan da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

AA25 Mart 2022 Cuma 14:58 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 14:58
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen ara nedeniyle 4 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular antrenmana katılmadı.

Kaptan Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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