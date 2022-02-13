İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Arda Turan ve Emre Kılınç takımla çalıştı
Spor

Galatasaray'da Arda Turan ve Emre Kılınç takımla çalıştı

Göztepe maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, Arda Turan ve Emre Kılınç'ın antrenmanda takımla çalıştığı duyuruldu.

AA13 Şubat 2022 Pazar 14:43 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 14:43
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların salondaki programın ardından sahada top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Koordinasyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda oynanan yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Arda Turan ve Emre Kılınç'ın antrenmanda takımla çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.