İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Avusturya kampı hız kesmeden devam etti
Spor

Galatasaray'da Avusturya kampı hız kesmeden devam etti

Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Avusturya kampı hız kesmeden sürüyor.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Galatasaray'da Avusturya kampı hız kesmeden devam etti
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanında futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İki grup halinde topa sahip olmayla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı ise taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın TSİ 21.15'te İtalya temsilcisi Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.