Galatasaray'da ayrılacak ilk isim kesinleşti

Ara transfer döneminde takıma çok sayıda takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, orta sahada gerçekleştireceği operasyonun detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

OKAN BURUK'TAN BRANCO VAN DEN BOOMEN'E TAM NOT

Sarı- Kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i çok beğendi. Teknik direktör Okan Buruk'un tam not verdiği 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz dönemini beklemek istemeyen Galatasaray, ocak ayında işi bitirmenin hesapları içinde.

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SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Toulouse'ta kaptanlık pazubandı takan ve son hazırlık maçında Cim Bom'a karşı da forma giyip, başarılı bir performans ortaya koyan Hollandalı futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitiyor.

BOOMEN'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Boomen'le yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Fanatik'e yaptığı açıklamada, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yakmıştı. Oyuncunun savaşçı kimliği, karakteri, hırsı ve güçlü fiziği Aslan'ın iştahını kabartmış durumda.

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FREDRİK MİDTSJÖ GÖNDERİLECEK

Ancak bir yandan da takımdaki rotasyonu ve yabancı sayısını düşünen Sarı-Kırmızılılar, formülü en zayıf halkayı elden çıkarmakta buldu. Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Fredrik Midtsjö, Boomen'in transferine yer açılması için gözden çıkarılan oyuncular listesine eklenmiş durumda. Birkaç Hollanda kulübünden teklif alması da Norveçli futbolcunun ayrılık sürecini hızlandıracak gibi görünüyor. Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcudan 1 milyon avro gibi bir bonservis geliri bekliyor. Bu para da yine Boomen'in transferinde kullanılacak.