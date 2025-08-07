İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Alvaro Morata, İtalya'ya dönüyor

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın Como'ya imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 18:09
Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Alvaro Morata, İtalya'ya dönüyor
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Milan ve Morata ile anlaşan Como, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde de büyük oranda anlaşma sağladı. Transfer için Galatasaray'ın son onayı bekleniyor.

24 SAAT İÇİNDE BİTİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun transferinin 24 saat içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI RAKAM

İtalyan basınında yer alan habere göre, Como, Morata transferi için Milan'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi yer alacak. Como, Morata için Galatasaray'a ise 3+2 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

