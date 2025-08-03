Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.

ESPANYOL'DAN BERKAN'A TEKLİF

AS'ın haberine göre Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor. İspanyol ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

LAZIO MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI

Ayrıca haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.