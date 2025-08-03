İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Berkan Kutlu İspanya yolcusu
Spor

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Berkan Kutlu İspanya yolcusu

Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almayan milli futbolcu Berkan Kutlu hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcu İspanya ekibi Espanyol'a transfer oluyor. İşte Berkan Kutlu transferi hakkında detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Berkan Kutlu İspanya yolcusu
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.

ESPANYOL'DAN BERKAN'A TEKLİF

AS'ın haberine göre Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor. İspanyol ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

LAZIO MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI

Ayrıca haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.