Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar da gündeme gelmeye başladı.

L'eqiuipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin kiralanması için sona yaklaştı.

Taraflar, 30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için son detayları görüşüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU

Frankowski'nin transferinde sürpriz bir pürüz çıkmazsa, Polonyalı futbolcu önümüzdeki sezon Rennes forması giyecek. Satın alma opsiyonunun 5.5 ile 6 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik performans sergiledi.