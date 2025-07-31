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Spor

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Przemyslaw Frankowski Fransa yolcusu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Galatasaray'da ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki deneyimli ismi Przemyslaw Frankowski için Fransız kulübü Rennes devreye girdi. Rennes, oyuncunun kiralık olarak transferi için sona yaklaştı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Przemyslaw Frankowski Fransa yolcusu
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Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar da gündeme gelmeye başladı.

L'eqiuipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin kiralanması için sona yaklaştı.

Taraflar, 30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için son detayları görüşüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU

Frankowski'nin transferinde sürpriz bir pürüz çıkmazsa, Polonyalı futbolcu önümüzdeki sezon Rennes forması giyecek. Satın alma opsiyonunun 5.5 ile 6 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik performans sergiledi.

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