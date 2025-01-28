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  • Galatasaray'da ayrılık çok yakın! İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi
Spor

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi

Galatasaray, Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, resmi sözleşmeyi imzalamak için yarın Dubai'ye gideceği belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 14:39 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık çok yakın! İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi
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Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor.

Kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın.

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı.

Sarı-kırmızılı formayla Ziyech 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenven formalarını da giymişti.

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