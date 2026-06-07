Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Udinese, takımda mutlu olan ve kalmak isteyen Zaniolo ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacak ve Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI

Udinese, satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Zaniolo ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak. Zaniolo, İtalyan ekibinden senelik 1,8 milyon euro maaş ve bonus kazanacak.

Nicolo Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.