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Spor

Galatasaray'da ayrılık kapıda! Nicolo Zaniolo, Udinese ile anlaştı

İtalyan ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ7 Haziran 2026 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık kapıda! Nicolo Zaniolo, Udinese ile anlaştı
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Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Udinese, takımda mutlu olan ve kalmak isteyen Zaniolo ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacak ve Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI

Udinese, satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Zaniolo ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak. Zaniolo, İtalyan ekibinden senelik 1,8 milyon euro maaş ve bonus kazanacak.

Nicolo Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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