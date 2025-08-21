Galatasaray'da kadro şekilleniyor.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Udinese, oyuncuyla yakından ilgileniyor.

İtalya basınının haberine göre sarı-kırmızılıların Zaniolo için istediği ücret de belli oldu.

G.SARAY'IN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndernek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis talep ediyor.

UDINESE, RAKAMI FAZLA BULUYOR

Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

OKAN BURUK'TAN ZANIOLO AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat çekmişti. Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama şu an kalıyor gibi görünüyor. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde" sözleriyle transfer iddiları hakkında konuşmuştu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalyan futbolcunun geleceği kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.