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Spor

Galatasaray'da ayrılık resmileşti! Yıldız oyuncu imzayı attı

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ayrılığı resmileşti. Udinese, satın alma opsiyonunu kullanarak İtalyan futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BEYZA NUR YILMAZ15 Haziran 2026 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık resmileşti! Yıldız oyuncu imzayı attı
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Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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