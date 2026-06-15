Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.