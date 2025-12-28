İSTANBUL 7°C / 1°C
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

28 Aralık 2025 Pazar 14:26
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı
Galatasaray'da transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu.

Ara transfer döneminde Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile vedalaşılacak. Yönetim, beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'i bonservisiyle göndermek istiyor. Ancak resmi bir teklif gelmezse sözleşme feshi de gündemde. 22 yaşındaki futbolcuyla Gençlerbirliği'nin ilgisinin olduğu öğrenildi.

İstediği süreyi alamayan Berkan Kutlu da takımdan ayrılabilir. Teknik ekibin sezon sonuna kadar yola devam etmek istediği milli futbolcu, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. TÜMOSAN Konyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Sezon sonuna kadar takımda kalması istenen Ahmed Kutucu'ya da Trabzonspor'un ilgisi bulunuyor. Bordo mavili ekibin, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

