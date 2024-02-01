İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3715
  • EURO
    32,9225
  • ALTIN
    1985.15
  • BIST100
    8673.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ayrılık yakın! Cedric Bakambu İspanya yolcusu
Spor

Galatasaray'da ayrılık yakın! Cedric Bakambu İspanya yolcusu

Sezon başında Al-Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, Galatasaray'da istenilen performansı veremedi. Sarı kırmızılı ekip oyuncunun transferi için İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fanatik1 Şubat 2024 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık yakın! Cedric Bakambu İspanya yolcusu
ABONE OL

Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu ile de yollar ayrılmak üzere.

Sarı-kırmızılı kulüp, La Liga ekibi Real Betis ile Bakambu'nun transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı.

Bakambu'nun bonservisi ile birlikte İspanyol kulübüne transferi yakın zamanda açıklanacak.

2023 yılının yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki forvet, Galatasaray ile toplamda 16 maça çıktı. Cedric Bakambu, söz konusu 16 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.