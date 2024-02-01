Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu ile de yollar ayrılmak üzere.

Sarı-kırmızılı kulüp, La Liga ekibi Real Betis ile Bakambu'nun transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı.

Bakambu'nun bonservisi ile birlikte İspanyol kulübüne transferi yakın zamanda açıklanacak.

2023 yılının yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki forvet, Galatasaray ile toplamda 16 maça çıktı. Cedric Bakambu, söz konusu 16 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yaptı.