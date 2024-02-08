Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.

DHA'nın haberine göre; Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı takımda; Halil Dervişoğlu'nun Çaykur Rizespor'a, Kazımcan Karataş'ın ise Gaziantep FK'ye kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.

İki oyuncu içinde kısa süre içinde resmi ayrılık açıklamasının yapılması bekleniyor.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

KAZIMCAN'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'a 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan gelen Kazımcan Karataş, bu sezon 10'u ilk 11, 12 maçta forma giydi. 21 yaşındaki savunmacı Sarı-Kırmızılılar'da toplamda 24 karşılamada süre aldı.