İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5496
  • EURO
    32,9752
  • ALTIN
    1999.32
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ayrılıklar kapıda! İki isimle yollar ayrılıyor
Spor

Galatasaray'da ayrılıklar kapıda! İki isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da kadro planlaması sürerken iki isim için karar verildi. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan gönderecek.

8 Şubat 2024 Perşembe 00:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılıklar kapıda! İki isimle yollar ayrılıyor
ABONE OL

Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.

DHA'nın haberine göre; Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı takımda; Halil Dervişoğlu'nun Çaykur Rizespor'a, Kazımcan Karataş'ın ise Gaziantep FK'ye kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.

İki oyuncu içinde kısa süre içinde resmi ayrılık açıklamasının yapılması bekleniyor.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

KAZIMCAN'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'a 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan gelen Kazımcan Karataş, bu sezon 10'u ilk 11, 12 maçta forma giydi. 21 yaşındaki savunmacı Sarı-Kırmızılılar'da toplamda 24 karşılamada süre aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.