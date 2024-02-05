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Spor

Galatasaray'da B planı hazır! Tete'nin yerine Jhon Arias

Galatasaray, 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinden takımdan ayrılmasına izin vereceği Tete'nin alternatifi belirledi. Sarı kırmızılı ekip, B planı olarak Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Takvim5 Şubat 2024 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da B planı hazır! Tete'nin yerine Jhon Arias
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Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendiren Galatasaray, Tete'nin ayrılması ihtimaline karşılık, B planı hazırladı ve bu yönde girişimlerini hızlandırdı.

SAĞ KANADA ARIAS

Sarı-kırmızılılar, Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon Euro civarında teklif gelirse ayrılığa izin verecek. Galatasaray, B planı olarak ise Fluminense'de oynayan Jhon Arias'ı düşünüyor.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı yıldıza Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

GÜNCEL DEĞERİ 10M€

10 milyon Euro güncel değeri olan Arias'ın kiralanması veya satın alma opsiyonlu alınması seçeneği masada. Arias'ın kariyerindeki 252 maçta 40 gol, 41 de asisti bulunuyor.

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