Galatasaray’da B Planı Samatta

Sarı-Kırmızılı yönetimin golcü adayları arasında yer alan Mbwamei Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray’ın nihai girişim için beklediği kaydedildi. Falcao’da sonuna kadar şansını zorlayacak olan CimBom, hedefine ulaşamazsa hemen Samatta için devreye girilecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne’nin transferini de bekliyor.