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Spor

Galatasaray'da Babel ve Arda sürprizi

Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da, cezalı olan Arda Turan Konya'da takımı yalnız bırakmayacak. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken, koronavirüsü atlatan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:15
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Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00’da Konya’ya hareket edecek. Galatasaray’da sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.”

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