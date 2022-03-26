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  • Galatasaray'da Bafetimbi Gomis depremi! '''Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım' diyor''
Spor

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis depremi! '''Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım' diyor''

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a tekrar geldiğinden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Bafetimbi Gomis için, ''Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum. Benim maaşımı 4 milyon yapacaksınız.' diyor.' ifadelerini kullandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 18:25
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Albayrak, "'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum. Benim maaşımı 4 milyon yapacaksınız.' diyor." şeklinde konuştu.

"BAFETIMBI GOMIS, 'BENİM MAAŞIMI 4 MİLYON YAPACAKSINIZ.' DİYOR."

Galatasaray Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıda konuşan eski Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Bafetimbi Gomis hakkında, "'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum. Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I GOMİS YÖNETEMEZ!"

Galatasaraylılar'ın bunları bilmesinin gerektiğini belirten Albayrak, "Burası Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ı Gomis yönetemez. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor." şeklinde konuştu.

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