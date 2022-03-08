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Spor

Galatasaray'da Barcelona kafilesi açıklandı! Arda Turan...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın İspanya kafilesi belli oldu.

IHA8 Mart 2022 Salı 17:23 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 17:23
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te Barcelona'ya konuk olacak. Yarın saat 11.00'te İspanya'ya uçacak olan sarı-kırmızılı kafilede zorlu maçın kamp kadrosu belirlendi. Arda Turan kafile listesinde yer almadı.

Teknik Direktör Domenec Torrent'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."

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