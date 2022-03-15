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Spor

Galatasaray'da Barcelona maçı mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA15 Mart 2022 Salı 19:37 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 19:37
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve 5'e 2 ile başladıkları idmanı, taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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